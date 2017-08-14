В Симферополе сообщают о не менее пяти задержанных пикетчиках в поддержку Караметова

В Симферополе задержали еще не менее четырех человек, вышедших утром 14 августа на одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Об этом в Фейсбуке сообщает крымский адвокат Эдем Семедляев.

По его информации, российские силовики задержали Ярикула Давлатова, Александра Дьячкова, Сейтумера Сейтумерова и Селима Тейфукова. Их отвезли в Железнодорожный райотдел полиции. Всех их пытаются опросить и сфотографировать.

Вместе с задержанными находится адвокат Эдем Семедляев, сообщил Крым.Реалии его коллега Эмиль Курбединов.

Крымские активисты также публикуют видео задержаний участников пикетов.​

До этого стало известно о задержании еще одного участника пикета в поддержку арестованного активиста Сервера Караметова возле здания подконтрольного Кремлю МВД Крыма в Симферополе. По информации правозащитников, задержанный – Осман Аблаев из Бахчисарая.

Возле зданий подконтрольных Кремлю Верховного суда, парламента и правительства Крыма 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти немедленно освободить Сервера Караметова.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».​

Раньше суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», второй – за «сопротивление сотрудникам полиции». Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.

В прокуратуру Автономной Республики Крым поступило обращение от народного депутата Украины, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по поводу незаконного лишения свободы гражданина Украины Сервера Караметова и незаконного препятствования проведению мирного митинга в аннексированном Крыму. В связи с этим в ведомстве сообщили, что намерены дать правовую оценку задержанию крымскотатарского активиста.

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».