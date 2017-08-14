Здание ФСБ в Севастополе взяли в оцепление

Здание управления ФСБ России по Севастополю на улице Ленина 14 августа на некоторое время оцепили автоматчики. Рядом стояли служебные автомобили Росгвардии и российского МЧС. Дежурила карета скорой медицинской помощи, сообщает «Форпост».

По информации издания, сотрудники Росгвардии, оцепившие здание отвечать на вопросы о причинах таких мероприятий отказались, ссылаясь на неразглашение информации. При этом сотрудники ведомства беспрепятственно заходили в оцепленное здание.

Как отметили в «Форпост», здание и прилегающую территорию оцепили, поскольку «проводятся антитеррористические учения». В пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю сказали, что пока не готовы комментировать эту ситуацию, подытожили в издании.

В Феодосии утром 1 августа полиция эвакуировала отдыхающих с пляжа у базы «Ай-Петри», территория места отдыха была оцеплена. По данным правоохранительных органов, на этом месте был найден предмет, похожий на боеприпас времен Второй мировой войны.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».