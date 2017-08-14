В Симферополе вместе с пикетчиками задержали правозащитницу Лилю Гемеджи

В аннексированном Крыму российские силовики вместе с симферопольскими пикетчиками, которые вышли 14 августа на одиночный пикет в поддержку арестованного Сервера Караметова, задержали также правозащитницу Лилю Гемеджи.Об этот в комментарии Крым.Реалии рассказала сама задержанная.

«Мне позвонил знакомый человек, которого пытались задержать и отвезти в РОВД. Я выехала к нему. Его удалось «отбить», и он уехал. Тут меня увидел дедушка, который попросил меня представлять его интересы. Его не отпустили сотрудники полиции. В итоге на дедушку был составлен протокол доставления. Я поехала с ним в центральный РОВД, оказалось, что я задержана вместе с ним», – рассказала Гемеджи.

По ее словам, российские силовики пытаются найти «замысел» в действиях пикетчиков.

«Пока сидим, ждем. Приехал адвокат Джемиль Темишев, который будет представлять интересы всех задержанных. Пока силовики интересуются такими вопросами: что был за пикет, какие были требования и в связи с чем были недовольны. Пытались все снимать на камеру. Пытались соорудить все так как будто был «сложно понимаемый замысел. Все ведется к этому», – добавила она.

Возле зданий подконтрольных Кремлю Верховного суда, парламента и правительства Крыма 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Позднее правоохранители начали задерживать митингующих.

Точной информации о количестве задержанных на данный момент нет. По данным адвоката Джемиля Темишева и координатора общественной инициативы «КрымSOS» Тамилы Ташевой, количество задержанных 14 августа в Симферополе пикетчиков возросло до 6-7 человек. Об этом они сообщили в Фейсбуке. До этого было известно о шестерых задержанных.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти немедленно освободить Сервера Караметова.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».​

Раньше суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», второй – за «сопротивление сотрудникам полиции». Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.

В прокуратуру Автономной Республики Крым поступило обращение от народного депутата Украины, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по поводу незаконного лишения свободы гражданина Украины Сервера Караметова и незаконного препятствования проведению мирного митинга в аннексированном Крыму. В связи с этим в ведомстве сообщили, что намерены дать правовую оценку задержанию крымскотатарского активиста.

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».