Большинство задержанных в Симферополе пикетчиков отпустили

Часть активистов, которые вышли 14 августа в Симферополе на одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее Сервера Карметова и были задержаны российскими силовиками, отпустили. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Из Железнодорожного райотдела отпустили троих задержанных – Сеитумера Сейтумерова, Александра Дьячкова и Селима Тейфукова. На четвертого – пожилого активиста Ярикула Давлатова – составляют админпротокол. Ожидается, что позже его повезут в Железнодорожный райсуд Симферополя. Об этом Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев.

«Троих молодых ребят отпустили. Одного оставили. Составили протокол по части первой статьи 20.2 КоАП России – несанкционированный митинг. Ему грозит либо штраф, либо исправительные работы. Ожидаем суда», – отметил Семедляев.

По его информации, всех задержанных ранее пикетчиков отпустили и из Киевского райотдела. Активисты в соцсетях опубликовали видео с выпущенным пожилым активистом Османом Аблаевым, которого задержали за одиночный пикет возле крымского главка МВД России.

Также отпустили всех активистов из Центрального райотдела. Об этом Крым.Реалии рассказала правозащитница Лиля Гемеджи, которую задержали вместе с пикетчиками. По ее словам, ее не стали опрашивать после задержания и отпустили после того как прибыл адвокат Джемиль Темишев.

«У центрального РУВД сначала было двое задержанных. Взяли у них объяснения по поводу причин пикета и того, чего они хотели добиться. Один из них отказался что-либо объяснять по 51 статье (Конституции России – КР). Другой сказал, что он был очень возмущен тем, что задержали и посадили Сервера Караметова на 10 суток. С нами был еще один молодой человек, который производил видеосъемку задержания. Он также отказался давать объяснения по 51 статье. Всех благополучно отпустили без составления протоколов», – отметила Гемеджи.

В Симферополе возле зданий подконтрольных Кремлю Верховного суда, парламента и правительства Крыма 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Позднее российские правоохранители начали задерживать митингующих.

По последним данным крымских активистов, всего силовики в Симферополе задержали девятерых человек.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти немедленно освободить Сервера Караметова.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».​

Раньше суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», второй – за «сопротивление сотрудникам полиции». Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.

В прокуратуру Автономной Республики Крым поступило обращение от народного депутата Украины, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по поводу незаконного лишения свободы гражданина Украины Сервера Караметова и незаконного препятствования проведению мирного митинга в аннексированном Крыму. В связи с этим в ведомстве сообщили, что намерены дать правовую оценку задержанию крымскотатарского активиста.

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».