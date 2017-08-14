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В России признали политзаключенным еще одного осужденного по антикоррупционному делу 26 марта

Антикоррупционный митинг в России. Новосибирск, 26 марта 2017 года

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал политическим заключенным Станислава Зимовца, осужденного по антикоррупционному делу 26 марта.Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщается на сайте «Мемориала», правозащитники требуют освободить Зимовца и привлечь к ответственности должностных лиц, которые виновны в нарушении прав участников акции 26 марта в России.

20 июля 2017 года Зимовец был признан виновным в применении насилия к полицейскому и приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. По версии следствия, Зимовец на акции протеста попал кирпичом в спину сотрудника ОМОНа. Сам активист признал, что кинул кирпич, однако, по его словам, не целился в человека.

Станислав Зимовец стал третьим осужденным по антикоррупционному делу 26 марта в России. Ранее были осуждены Александр Шпаков и Юрий Кулий – они получили полтора и полгода колонии. В СИЗО остаются Андрей Косых, Дмитрий Крепкин и сторонник Вячеслава Мальцева Алексей Политиков. Ранее «Мемориал» признал Крепкина политзаключенным.

Всего на акциях протеста, которые прошли в десятках городов России 26 марта 2017 года, было задержано более полутора тысяч человек. Протестующие требовали от властей России отреагировать на информацию о незадекларированной недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, о которой говорилось в фильме Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон».

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