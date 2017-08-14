Роспотребнадзор не обнаружил вирус Коксаки в Крыму

Роспотребнадзор утверждает, что не обнаружил присутствие вируса Коксаки в Крыму. Как сообщает подконтрольный властям полуострова сайт «Крыминформ» со ссылкой на исполняющую обязанности начальника отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Сакине Суфьянову, эпидемиологическая ситуация на полуострове под контролем.

«Это группа энтеровирусных инфекций, и в прошлом году она регистрировалась в спорадических случаях. Но там это был либо Коксаки, либо ECHO-вирус, точно не известно. В этом году он не регистрировался», – сообщила Суфьянова.

В то же время, по ее словам, «вероятность возникновения (инфекции), конечно же, есть, учитывая миграционные потоки».

Накануне Роспотребнадзор признал условия в районе турецкого залива Анталья, где располагаются популярные курорты, небезопасными для российских туристов.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Турции распространяется вирус Коксаки, из-за которого туристы, в том числе и российские, массово покидают курорты. В Роспотребназоре заявили, что пока не поступало сообщений об осложнении эпидемиологической ситуации в стране.