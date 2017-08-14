В Крыму суд отклонил два ходатайства защиты по делу пожилого активиста Давлатова

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя судья Мария Домникова отклонила два ключевых ходатайства защиты крымчанина Ярикула Давлатова, задержанного силовиками за одиночный пикет в поддержку арестованного Сервера Караметова.

Об этом 14 августа сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Адвокат Эмиль Курбединов заявил отвод судье в связи с отказом в ходатайстве об изъятии диска с видеозаписью и запросе в кадастровую палату, назвав произошедшее «свидетельством необъективности».

Адвокат Эдем Семедляев просит перенести судебное заседание, поскольку его подзащитный «с утра находится на ногах, без еды».

Судья удалилась в совещательную комнату.

Защита задержанного активиста подала ходатайство об исключении видеозаписи из материалов дела из-за сомнений в законности ее получения. Адвокаты также заявили ходатайство об истребовании от кадастровой палаты информации о земле, относящейся к суду.

Пожилого активиста крымскотатарского движения Ярикула Давлатова задержали 14 августа за одиночный пикет в поддержку арестованного ранее Сервера Карметова. Его доставили в Железнодорожный РУВД Симферополя, где на него составили админпротокол по части первой статьи 20.2 КоАП России – за «несанкционированный митинг». Давлатову грозит штраф или исправительные работы.

В Симферополе возле правительственных зданий 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Российские правоохранители начали задерживать митингующих. Впоследствии большинство из них отпустили.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил пожилому крымскотатарскому активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».​

Раньше суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», второй – за «сопротивление сотрудникам полиции». Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.