В Крыму пожилого активиста Давлатова оштрафовали на 10 тысяч рублей

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный райсуд Симферополя назначил наказание Ярикулу Давлатову, задержанному силовиками за одиночный пикет в поддержку арестованного Сервера Караметова: штраф в размере 10 тысяч рублей (около 4,3 тыс. грн – КР). Об этом 14 августа сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На заседании крымскотатарский активист сказал, что не согласен с предъявленным ему протоколом.

На суде свидетель Рустам Куватов, который продает кофе напротив здания суда, рассказал, что Ярикул Давлатов «стоял молча, тихо, с плакатом минут 15, потом его забрала полиция.

Сотрудник полиции Артем Минин сообщил, что видел одиночный пикет на улице Павленко, 2, в районе здания Верховного суда. «Гражданин паспорт предоставил, пояснил, что таким образом поддерживает своего брата по вере. Пригласили в райотдел – не отказался», – сказал Минин.

При этом судья задавала свидетелям вопросы, где именно находился Ярикул Давлатов, был ли он ближе к магазину или зданию суда. По словам Куватова, одиночный пикет проходил ближе к жилому дому, чем к суду, на тропинке общего пользования. Сотрудник полиции, наоборот, утверждает, что пикет проходил ближе к суду.

Пожилого активиста крымскотатарского движения Ярикула Давлатова задержали 14 августа за одиночный пикет в поддержку арестованного ранее Сервера Карметова. Его доставили в Железнодорожный РУВД Симферополя, где на него составили админпротокол по части первой статьи 20.2 КоАП России – за «несанкционированный митинг». Давлатову грозит штраф или исправительные работы.

В Симферополе возле правительственных зданий 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Российские правоохранители начали задерживать митингующих. Впоследствии большинство из них отпустили.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил пожилому крымскотатарскому активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».​

Раньше суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», второй – за «сопротивление сотрудникам полиции». Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.