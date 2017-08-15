В Крыму вырастят картофель на 500 гектарах земли

Сельскохозяйственное предприятие из Ярославской области России инвестирует порядка 200 млн рублей в производство по выращиванию картофеля в аннексированном Крыму. Об этом в Симферополе сообщил зампредседателя правительства Ярославской области Валерий Холодов, передает ТАСС.

«Сегодня (между Корпорацией развития Крыма и сельхозкооперативом «Ярославия») подписан меморандум об инвестиционной деятельности, выбрана инвестиционная площадка – агропарк «Вересаево», где выделяется 500 гектаров земли под выращивание (раннего) картофеля. Объем инвестиций составит порядка 200 миллионов рублей, будет создано 75 рабочих мест», – отметил Холодов.

Он также заявил, пишет ТАСС, что ярославские бизнесмены намерены построить в Крыму овощехранилище емкостью 10 тысяч тонн единовременного хранения, чтобы создать «взаимообменную логистическую технологию по доставке картофеля из Ярославской области в Крым и раннего картофеля из Крыма в Ярославль».

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.