На сайте представительства президента Украины по Крыму исчезло сообщение о прекращении личного приема граждан

На сайте представительства президента Украины в Крыму исчезло объявление о временном прекращении личного приема граждан. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, при переходе по ссылке на этот текст осуществляется перевод на главную страницу сайта.

Пока в ведомстве не прокомментировали данную ситуацию.

В свою очередь в офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека негативно отреагировали на происходящее.

«Плохая традиция: снимать новости с официального сайта. По-хорошему нужно было бы сохранить эту новость. Должна была появиться еще одна новость, где бы говорилось о том, что возобновляется личный прием, и граждане могут этим воспользоваться. Снятие новостей, это, собственно говоря, моветон», – рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга.

Участник акции протеста против нынешней главы представительства Эрфан Кудусов отметил в комментарии для Крым.Реалии, что из-за ливня в Херсоне активисты пока не проверяли, возобновился ли личный прием граждан в представительстве.

«Пикет стоит. Мы ожидаем от администрации президента Украины в ближайшие дни какой-то реакции по кадрам. Мы надеемся, что произойдут позитивные сдвиги, и нас не будут вынуждать к проведению в Киеве акций гражданского протеста», – подчеркнул Эрфан Кудусов.

С 10 июля 2017 года в Херсоне возле здания, в котором располагается представительство президента Украины в АРК, проходит акция протеста с требованием отставки нынешней главы ведомства Натальи Попович. Активисты заявили о создании «Общественного совета по вопросам Крыма» и рассматривают возможность проведения протестных акций в Киеве.

17 июля на сайте представительства была размещена информация о временном прекращении личного приема граждан в связи с «противоправными действиями со стороны агрессивно настроенных участников акции так называемого «Общественного совета по вопросам Крыма».

В июле представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга направил в адрес представительства президента Украины в АР Крым, которое работает в Херсоне, обращение с требованием «прекратить нарушать законодательство и возобновить прием граждан».