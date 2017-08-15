В Москве на акции готовятся рассказать о судах над пожилыми пикетчиками в Крыму

Инициативная группа «Стратегия–18» в Москве готовится выйти на информационную акцию в поддержку преследуемых крымчан. С помощью плакатов и видеообращений, которые после распространят в интернете, активисты намерены рассказать о последних задержаниях и судах в Крыму над пожилыми крымскотатарскими активистами. Об этом Крым.Реалии рассказала одна из инициаторов «Стратегии–18» Вера Лаврешина.

«То, что позволяет себе (российская – КР) Нацгвардия и полиция в Крыму по отношению к очень пожилым людям, это наглядно показывает, что принес так называемый «русский мир» в Крым. Это особенно ярко выглядит на примере задержания Сервера ага, который вышел с лозунгом «Наши дети не террористы». Было совершенно очевидно, что не за что его задерживать... Это была акция устрашения», – говорит Лаврешина.

Лаврешина напомнила, что последние акции активистов отслеживают сотрудники полиции в штатском, нередко активистам приходится скрываться от погони.

«Это настолько позорно, когда людей с плакатами отлавливают большой бригадой полиции, проводят спецоперации. Таковы московские реалии, в Питере (Санкт-Петербурге – КР) дают возможность людям постоять, высказаться, в Москве все гораздо грубее, отвратительнее. Питер сохраняет за собой репутацию культурной столицы, там больше людей интеллигентных и даже полиция интеллигентная», – считает активистка.

В Симферополе возле правительственных зданий 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Российские правоохранители начали задерживать митингующих. Впоследствии большинство из них отпустили. Подконтрольный Кремлю Железнодорожный райсуд Симферополя оштрафовал одного из пожилых пикетчиков Ярикула Давлатова.

Российские оппозиционные активисты регулярно выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.

Активисты Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа они выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.