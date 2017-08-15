Сергеев: Обращение Януковича к Путину – официальный документ Совбеза ООН

Бывший постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев заявил, что обращение бывшего президента Украины Виктора Януковича к российскому президенту Владимиру Путину о вводе российских войск на территорию Украины является официальным документом Совета безопасности ООН. Об этом Сергеев сказал 15 августа на заседании Оболонского суда по делу по обвинению Виктора Януковича в государственной измене.

«Обращение Януковича не просто было зачитано и показано. Делегация России предоставляет статус официального документа, статус официального документа Совета Безопасности. Такая форма существует... Он был распространен среди членов Совета безопасности ООН в качестве официального документа», – сказал Сергеев.

О допросе бывшего постоянного представителя Украины при ООН Юрия Сергеева в качестве свидетеля ходатайствовала сторона обвинения 3 августа.

В конце июня суд перешел к заочному рассмотрению дела по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 года по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году.

Экс-президент Украины, сбежавший в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения против него отрицает.