Прокуратура АРК: организатору незаконной переправки моряков в Крым объявили о подозрении

Организатору преступной группы, которую обвиняют в незаконной переправке моряков в аннексированный Крым, объявили о подозрении. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба прокуратуры АРК.

«Благодаря слаженному сотрудничеству прокуратуры Автономной Республики Крым с Главным управлением Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Одесским пограничным отрядом Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины удалось собрать достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности по ч.2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины организатора преступной группы, который координировал каналом незаконной переправки лиц (моряков) через государственную границу Украины, а именно через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории полуострова Крым», – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый в течение 2015-2017 годов с использованием судов заграничного следования организовал незаконную переправку почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей для дальнейшего трудоустройства.

В Одессе 8 июня украинские пограничники арестовали судно «Bospor» под флагом Молдовы, на котором, по данным ведомства, незаконно переправляли людей в аннексированный Крым.

До этого, 10 мая, в Государственной пограничной службе Украины сообщили о разоблачении фирмы, которая отправляла моряков для работы на судах, которые незаконно выходили в море из портов аннексированного Крыма.

Санкция ст. 332 УК Украины, по которой обвиняют организатора переправки моряков, предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается, добавили в прокуратуре АРК.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».