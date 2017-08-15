Самолет из Брянска не долетел до Симферополя из-за грозы

Самолет Як-42, вылетевший из российского Брянска в аннексированный Симферополь во вторник, 15 августа, в 10:55, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за непогоды. Об этом сообщают российские СМИ.

«Самолет Як-42 «Саратовских авиалиний» должен был приземлиться в Симферополе в 13:40, но пилот принял решение лететь на запасной аэродром в Краснодар. Причина – гроза над Симферополем», – сообщили российскому «Интерфаксу» в аэропорту «Брянск».

«Ничего страшного в этом нет, никто не пострадал. Когда гроза прекратится, самолет отправится в Симферополь», – отметил представитель аэропорта.

Керченская паромная переправа 15 августа приостанавливала работу из-за непогоды.

Синоптики предупреждали о сильных ливнях и грозах в Крыму 14 и 15 августа.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».