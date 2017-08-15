Аксенов признал проблемы с инфраструктурой и водой в селах Крыма

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов утверждает, что во время отпуска посетил ряд городов и сел Крыма, и обнаружил, что в крымских поселках инфраструктура развита плохо. Об этом Аксенов сообщил на брифинге 15 августа.

«К сожалению, в небольших поселках, где нет крупных производств, инфраструктура неразвита, плохое качество воды, есть много рабочих вопросов, но, тем не менее, есть и положительные моменты. Мы с вице-премьером Юрием Гоцанюком рассматриваем варианты поддержки сельских жителей в части приобретения саженцев и других материалов. Нужно продумать, как индивидуально поддержать жителей на селе», – сказал он.

Аксенов утверждает, что посетил «более 50 населенных пунктов, в основном, сельских районов». В курортных городах ,по его словам, есть проблемы с вывозом мусора и стихийной торговлей.

В начале августа 2017 года российский блогер Александр Горный опубликовал фотографии дорог с разрушенным асфальтом и выбоинами. По словам Горного, он сделал фотографии в районе села Первомайское и отметил, что причина разрушенного дорожного полотна – в потоке тяжелых грузовиков на дорогах Крыма.

С 1 июля в Крыму ввели запрет на передвижение тяжелых грузовиков по дорогам в жаркие дни. Запрет продлится до 30 сентября.

Крымские власти признали, что большегрузы с паромной переправы разрушают в Керчи не только дороги, но и здания. Поскольку пустить грузовики в объезд нет возможности, городской администрации рекомендовали просить компенсации из бюджета соседней России.