Верховный суд Крыма отменил постановление суда Алушты о свидетеле в «деле Степанченко» – адвокат

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отменил частное постановление Алуштинского горсуда о ложных показаниях свидетеля Аллы Литвинчук по делу депутата Павла Степанченко. Об этом сообщил крымский адвокат Алексей Ладин в комментарии Крым.Реалии.

«Я впервые видел такое постановление, где суд прямо сказал, что суд первой инстанции принял на себя функции гособвинителя, и уже решил, кто виноват», – сказал Ладин.

В решении Верховного суда Крыма говорится о том, что «принятие на себя судом инициативы уголовного преследования может быть расценено как дополнительное выполнение им процессуальной функции обвинения».

По словам адвоката, определение Верховного суда рассмотрели 15 августа на заседании Алуштинского городского суда, в суде пытаются ингорировать этот документ, рассмотрение уголовного дела продолжается. Решение по этому вопросу суд может вынести в среду 16 августа.

23 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отменил частное постановление российского судьи Алуштинского городского суда о ложных показаниях свидетеля по делу депутата Павла Степанченко.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).