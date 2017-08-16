«Массандра» готовит к закладке в коллекцию семь тысяч бутылок вина к 125-летию мадеры

Крымское предприятие «Массандра» готовит к закладке в коллекцию партию старейшей отечественной мадеры. Мероприятие приурочено к 125-летнему юбилею вида вина. Об этом сообщила 16 августа пресс-служба предприятия.

«Старейшим образцам мадеры, которые хранятся в энотеке завода, в этом году исполняется 125 лет. Это «Мадера Ай-Даниль» и «Мадера Ливадия». Обе 1892 года, обе представляют огромную ценность, это богатое наследие классического виноделия. У нас есть все основания полагать, что это не просто старейшая мадера завода, это старейшая отечественная мадера, которая сохранилась до наших дней», – приводит пресс-служба слова генерального директора предприятия Янины Павленко.

На заводе также планируют презентовать новый винный тур – «Четыре облика мадеры» с экскурсией, дегустацией девяти образцов вина и поездкой на мадерную площадку.

По информации пресс-службы, «Массандра» выпускает четыре марки мадеры, которые выдерживаются в бочках на солнечных площадках от 3 до 5 лет. С прошлого года все они выпускаются как вино с защищенным географическим указанием «Крым».

В июле «Массандра» приняла решение снизить цену на свое вино на аннексированном полуострове в фирменных магазинах на 30-50% «для поддержки курортного сезона».

Крымское предприятие «Массандра» после «национализации» объявили собственностью Управления делами президента России.

В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя крымской «Массандра» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта в позапрошлом году, во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин.