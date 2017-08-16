СБУ заявляет о разоблачении сотрудницы, которая работала с ФСБ России

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении сотрудницы, которая, как утверждают в ведомстве, параллельно работала и с ФСБ России.

Как сообщает пресс-служба СБУ, женщина являлась сотрудником херсонского управления украинского ведомства.

По данным службы, женщина передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом.

«Сотруднику СБУ, который согласился работать на врага, не избежать справедливого наказания», – заявил глава СБУ Василий Грицак, которого цитирует пресс-служба.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, задержанной суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Накануне в Крыму российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины, его назвали «агентом СБУ». На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.