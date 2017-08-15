ФСБ России обнародовала видео допроса задержанного в Крыму «агента СБУ»

На видео допроса задержанного в аннексированном Крыму и названного «агентом СБУ» Геннадия Лимешко, обнародованном ФСБ России, мужчина признался в том, что он якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.

«Прибыв в Херсон 2 июня, мы встретились с сотрудником СБУ по Херсонской области, которого звали Андрей, также известный, возможно, по имени Артур Нариманович. Андрей предложил следующий вариант работы – на дороге между Судаком и Новым Светом произвести подрыв ЛЭП, а также механическое повреждение дороги путем обвала камней и поджог свалки около поселка Рыбачье и лесного массива в Алуште», – отметил парень.

Он добавил, что согласился выполнить задание, за что получил 5 тысяч гривен.

До этого российские спецслужбы обнародовали видео задержания мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко и сказал, что ему дали задание «подрезать электростолб».

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал 14 августа на два месяца гражданина Украины Геннадия Лимешко – до 13 октября.

В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании украинского «агента».

В Вооруженных силах Украины сообщили, что ведут проверку данных российских спецслужб относительно личности «агента СБУ», задержанного в Крыму, и его вероятной службы в зоне АТО.

В Госпогранслужбе Украины не комментируют данные российских спецслужб о пересечении админграницы с Крымом так названным «агентом СБУ».

Россия и ранее неоднократно заявляла о задержании в Крыму «украинских диверсантов». Украинские спецслужбы такие сообщения опровергают.