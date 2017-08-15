Госпогранслужба Украины не раскрывает, как «агент СБУ» попал в Крым

В Госпогранслужбе Украины не комментируют данные российских спецслужб о пересечении админграницы с Крымом «агентом СБУ», которого якобы задержали на территории аннексированного полуострова. При этом украинское ведомство изучает ситуацию, сообщил Крым.Реалии спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Информация про пересечение админграницы конфиденциальная. Обращая внимание на политическую составляющую в этом процессе, подтверждать информацию российских СМИ или отрицать я считаю нецелесообразным, так как это так или иначе будет работать в их пользу. Поэтому на данный момент мы не комментируем», – отметил спикер.

В ФСБ России утверждают, что сотрудники службы 12 августа задержали в аннексированном Крыму при попытке повредить линию электропередачи Судак – Новый Свет гражданина Украины, «агента СБУ», которого якобы направили на полуостров для осуществления диверсий.

Российские спецслужбы обнародовали видео задержания мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко и сказал, что ему дали задание «подрезать электростолб».

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал 14 августа на два месяца гражданина Украины Геннадия Лимешко – до 13 октября.

В Генштабе Украины Крым.Реалии сообщили, что проверяют информацию. В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержанном украинском «агенте».

Россия и ранее неоднократно заявляла о задержании в Крыму «украинских диверсантов». Украинские спецслужбы такие сообщения опровергают.