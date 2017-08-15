Украинские военные проверяют, служил ли задержанный в Крыму Лимешко в зоне АТО

Вооруженные силы Украины ведут проверку данных российских спецслужб относительно личности «агента СБУ», задержанного в Крыму, и его службы в зоне АТО. Об этом Крым.Реалии рассказал заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.

«В зоне АТО не только Вооруженные силы задачи исполняют, мы проверяем, служил ли он в зоне АТО в составе Вооруженных сил Украины. Это был 2014 год, уже время прошло, необходимо поднимать архивные данные», – добавил Венскович.

В ФСБ России утверждают, что сотрудники службы 12 августа задержали в аннексированном Крыму при попытке повредить линию электропередачи Судак – Новый Свет гражданина Украины, «агента СБУ», служившего в зоне АТО, которого якобы направили на полуостров для осуществления диверсий.

Российские спецслужбы обнародовали видео задержания мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко и сказал, что ему дали задание «подрезать электростолб».

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал 14 августа на два месяца гражданина Украины Геннадия Лимешко – до 13 октября.

В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании украинского «агента».

В Госпогранслужбе Украины не комментируют данные российских спецслужб о пересечении админграницы с Крымом так названным «агентом СБУ».

Россия и ранее неоднократно заявляла о задержании в Крыму «украинских диверсантов». Украинские спецслужбы такие сообщения опровергают.