В крымском поселке Заозерное тонны водорослей выбросило штормом на пляж

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В поселке Заозерное неподалеку от Евпатории на пляж выбросило штормом тонны морских водорослей. Как сообщает 16 августа корреспондент Крым.Реалии, горы морской травы лежат вдоль всей пляжной полосы.
Чтобы пройти к морю, отдыхающим приходится протаптывать туннели. Администрация пляжа не спешит убирать территорию, несмотря на то, что водоросли источают неприятный запах.
Убирать завалы чиновники не спешат. В администрации Евпатории поясняют, что арендаторы пляжей Заозерного не в состоянии провести уборку самостоятельно из-за недостатка средств, поэтому к вопросу обещают подключить муниципальные службы.
Подробнее о состоянии крымских пляжей можно узнать в материале «Опасные пляжи: на что жалуются туристы в Крыму».
Накануне пресс-служба подконтрольной России администрации Евпатории сообщила, что крупные скопления морских водорослей в этом году стали проблемой для городских пляжей.
Подконтрольные России власти Евпатории потребовали от ответственных за уборку служб очистить все пляжи региона, на которых проблема водорослей до сих пор не решена.
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