«Крымэнерго»: в 15 населенных пунктах полуострова восстановили подачу электричества

Предприятие «Крымэнерго» отчиталось о восстановлении электроснабжения в 15 населенных пунктах полуострова, которые ранее остались без света из-за непогоды. Об этом говорится на сайте «Крымэнерго».

«По состоянию на 16:00 восстановлено энергоснабжение еще 15 населенных пунктов Республики Крым. Остаются частично обесточенными всего 3 населенных пункта (суммарно 56 человек). К аварийным работам привлечены 7 бригад в составе 19 человек и 7 единиц специальной техники», – говорится в сообщении.

По информации «Крымэнерго», в случае сохранения штормовой погоды 16 августа возможны новые аварии на линиях электропередач.

Ранее в Минэнерго России сообщили, что с 15 августа в аннексированном Крыму из-за неблагоприятных погодных условий происходят массовые аварийные отключения света. Без электричества оставалась часть потребителей в 53 населенных пунктах (около 9 050 человек).

Накануне крымский главк МЧС предупреждал об ухудшении погодных условий на полуострове.

В августе 2017 года «Крымэнерго»​ обратилось к жителем аннексированного полуострова с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время – часы наибольших нагрузок. Также предприятие предупредило о возможных веерных отключениях электроэнергии из-за роста потребления электричества в период сильной жары.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.