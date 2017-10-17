Кремлевский фестиваль молодежи не убедит молодых россиян в правоте власти – российский публицист

Фестиваль молодежи и студентов в Сочи не решит главную проблему Кремля по переманиванию молодых россиян на сторону нынешней власти, считает российский философ и публицист Максим Горюнов. Такое мнение он высказал в эфире Радио Крым.Реалии.

«Можно распилить хоть 4 миллиарда, хоть 10 миллиардов рублей на фестивале, но у нынешних российских властей нет ни хорошей повестки для молодежи, ни ярких спикеров, ничего привлекательного. Кремль не в состоянии никого убедить в своей правоте – только запугать», – сказал философ.

Публицист полагает, что у России нет действующего пропагандистского средства воздействия на молодежь.

«Вот и начинают возрождать советские фестивали в надежде, что это как-то сработает по старинке», – отметил Горюнов.

В российском городе Сочи с 14 по 17 октября проводится «Всемирный фестиваль молодежи и студентов». На его подготовку российские организаторы потратили 4,5 миллиарда рублей и анонсировали 20 тысяч участников из 183 стран мира.

На фестиваль пригласили представителей непризнанных территориальных образований, а именно: из Приднестровья, Нагорного Карабаха, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, а также из аннексированного Крыма.

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону, посольство Украины в Молдове и посольство Украины в Турции призывали участников и делегатов российского «Всемирного фестиваля молодежи и студентов» не посещать Крым в рамках мероприятия.

На фестивале молодежи в Сочи российские власти пытаются легализовать аннексию Крыма. Как сообщил глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов в Фейсбуке 15 октября, «для Крыма фестиваль имеет и важное политическое значение».