С рушниками в вышиванках и за праздничным столом в Севастополе встретили День урожая (+фото)

Участники городской общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя» (УНКОС) провели литературно-музыкальный праздник День урожая. В среду, 18 октября, активисты украсили офис в национальном стиле, расстелили рушники, накрыли праздничный стол, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Центром празднования стал Дидух – народный символ урожая и благосостояния.

Ведущая праздника Любовь Пласкальная рассказала собравшимся о народных обычаях и поверьях в дни завершения сбора урожая, после которых в украинских селах начинались свадьбы, и о связанном с этими событиями народном празднике Покров день.

Участники общества поделились своими рассказами о путешествиях по Украине, знакомствах с народными обычаями.

Перед активистами УНКОС выступил народный самодеятельный хор «Виолко», который спел несколько украинских народных песен. Мероприятие проходило в новом офисе Севастопольского городского национально-культурного центра.

Активисты собираются, чтобы отметить народные праздники и значимые события в истории Украины. Члены общества занимаются общественной деятельностью и поддержкой украинских традиций.