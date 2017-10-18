Всех задержанных под Верховной Радой отпустили

Полиция отпустила всех активистов, задержанных после столкновений с силовиками в среду, 18 октября, под стенами Верховной Рады в Киеве, сообщает Радіо Свобода.

«Задержанные полицией активисты вернулись в палаточный городок возле Верховной Рады», – опубликовано на странице «Движения новых сил» в Facebook.

18 октября в центре Киева из-за столкновений возле Верховной Рады были задержаны 11 человек. В Нацполиции отметили, что конфликт произошел после того, как правоохранители вернули часть щитов, захваченных митингующими у Нацгвардии накануне. В полиции напомнили, что накануне митингующие отобрали у правоохранителей щиты и защитную амуницию, в течение дня с представителями палаточного городка проводились переговоры о возвращении щитов, однако активисты отказались.

Несколько тысяч человек утром 17 октября вышли на митинг возле Верховной Рады в Киеве, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Часть участников акции осталась возле Верховной Рады. Митингующие установили палатки.

По данным полиции, 17 октября во время столкновений на акции возле Верховной Рады Украины пострадали четыре человека, среди них – работник полиции. 26-летний полицейский роты особого назначения и 64-летний житель Ивано-Франковской области с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Другим двум пострадавшим оказана медицинская помощь на месте.

В полиции добавили, что в результате инцидентов 17 октября правоохранители никого не задерживали. По фактам событий начато три уголовных производства по статьям «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», «грабеж» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества».