В Крыму подготовили законопроект о курортном сборе – Минтуризма

Подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что власти полуострова подготовили региональный законопроект о курортном сборе, по поводу которого якобы уже ведутся консультации с представителями турбизнеса и отельерами. Об этом он рассказал на совещании в Ставропольском крае соседней России, информирует пресс-служба российского Минтуризма Крыма.

«Подготовленный проект закона вынесен на общественное обсуждение. Документ будет принят в ноябре», – считает Волченко.

По его словам, в законопроекте предусмотрена возможность освобождения крымчан от уплаты курортного сбора.

Накануне стало известно, что подконтрольные Кремлю власти Крыма до 30 ноября будут принимать от городских администраций заявки на включение в эксперимент по введению курортного сбора.

Крымский вице-премьер Лариса Опанасюк сообщала, что закон о введении курортного сбора в аннексированном Россией Крыму должен быть принят до 1-го декабря этого года.

Президент соседней России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора, который касается аннексированного Крыма, 31 июля 2017 года.

Государственная дума России 19 июля приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора в Краснодарском, Алтайском и Ставропольском крае, а также в аннексированном Крыму. Власти Севастополя отказались участвовать в эксперименте по внедрению «налога на отдых».

В Российском союзе туриндустрии предлагали перенести эксперимент по введению курортного сбора в некоторых регионах России и в аннексированном Крыму, а также сократить проведение этого эксперимента до двух лет.

Подконтрольный Кремлю глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе утверждал, что нужно повременить со вводом курортного сбора в аннексированном Крыму.

Эксперты опасаются, что основная часть денег, которая будет собрана в виде курортного сбора в аннексированном Крыму, останется в тени.