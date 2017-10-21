Константинов: крымские депутаты отправятся в школы с термометрами проверять отопление

Подконтрольные Кремлю депутаты парламента Крыма в начале отопительного сезона измерят температуру воздуха в школах. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил российский глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Когда мы видим акт, не знаем, как школа будет отапливаться. Поэтому мы на сессии поручили депутатам в каждой закрепленной за ними территории обойти все школы с термометром и сделать замеры», –сказал Константинов.

По его словам, акты готовности школ к отопительному сезону, предоставленные учебными заведениями, сделаны формально, поэтому парламент «принял решение проверить все школы после запуска котелен».

Константинов признал, что не все социальные объекты в аннексированном Крыму готовы к зиме.

«Речь идет об одной школе в Нижнегорском районе, четырех детских садах и двух объектах здравоохранения в ряде городов. Решить вопрос по ним планируется до 25 октября», – пояснил он.

Кроме того, по словам российского спикера парламента Крыма, почти 500 многоэтажных домов вообще не имеют системы отопления.

«Это, как правило, ведомственные дома, брошенные в период развала Союза. Люди там приспособились топить радиаторами. Технически подать тепло сейчас нет возможности, нужно строить котельную», – отметил Константинов.

Подконтрольный Кремлю министр ЖКХ Александр Шептунов ранее сообщал, что объекты теплоэнергетики аннексированного Крыма на 93,5% готовы к предстоящему отопительному сезону.

Гендиректор крымского предприятия «Теплокоммунэнерго» Виктор Дойчев сказал, что самые большие опасения в плане подготовки к зимнему периоду вызывает Ялта.

Жители Севастополя жаловались на холод в неотапливаемых квартирах. По их словам, заморозки пришли еще в конце сентября и столбик термометра опускался значительно ниже отметки 15 градусов.

В ходе заседания подконтрольного Кремлю правительства Крыма 10 октября подконтрольная Кремлю министр жилищно-коммунального хозяйства полуострова Марина Горбатюк рассказала, что в Крыму некоторые регионы до сих пор не закупили топливо для котельных.