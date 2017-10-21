Ремонт трассы возле аэровокзала в Симферополе обойдется почти в 2 миллиарда рублей

Подконтрольная России служба автомобильных дорог Крыма ищет подрядчика для реконструкции участка трассы Симферополь – Армянск и строительства подъездных дорог к ней со стороны нового терминала аэропорта Симферополь за 1,88 миллиардов рублей (около 860 миллионов гривен – ​КР). Об этом сообщает Крымская служба новостей со ссылкой на данные российского сайта госзакупок,.

Из документов следует, что строительство и реконструкция дорог обеспечат транспортную связь аэропорта аннексированного Симферополя с распределением потоков по направлениям на Евпаторию, Мирный, Красноперекопск и на административную границу с Украиной.

Контрактом предусмотрена реконструкция 2,9-километрового участка трассы Симферополь – Армянск. Кроме этого, к реконструируемому участку планируется достроить 5,7 км новых дорог в пределах села Укромное.

Реконструированная часть трассы станет шестиполосной, с расчетной скоростью движения за пределами населенного пункта в 120 километров в час.

Ремонтные работы профинансируются из средств федеральной целевой программы развития Крыма.

Подконтрольное России правительство Крыма приняло новые нормативы стоимости ремонта и содержания дорог, согласно которым ремонт трасс в аннексированном Крыму определяется из расчета 4,55 миллионов рублей (около 2,1 миллионов гривен – ​КР) за километр, а их капитальный ремонт – в 12,13 миллионов рублей (около 5,5 миллионов гривен – ​КР) за километр.

Рссийский проект «Карта убитых дорог» 18 октября запустил конкурс фотографий, иллюстрирующих главные дорожные проблемы: большие ямы, колдобины, последствия плохого ремонта.

В рейтинге самых «убитых дорог» полуострова от крымского отделения провластного Общероссийского народного фронта, ТОП-10 занимают три симферопольские дороги и семь джанкойских.