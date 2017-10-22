Российский военный корабль «Азов» покинул греческий порт – Минобороны России

Экипаж прошедшего в сентябре под аркой строящегося Керченского моста десантного корабля Черноморского флота соседней России «Азов» завершил пребывание в греческом порту Пилос. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

«Сегодня большой десантный корабль Черноморского флота «Азов», покинул греческий порт Пилос, где российские моряки совместно с экипажем греческого фрегата Navarinon принимали участие в мероприятиях, посвященных 190-летию Наваринского морского сражения», – говорится в сообщении.

В силовом ведомстве отметили, что корабль «принял участие в торжественном подъеме государственных флагов Греции, Великобритании, России и Франции на площади «Трех адмиралов», отдании воинских почестей на острове Сфактирия на месте захоронения русских моряков, погибших в сражении (которое произошло в октябре 1827 года – КР)».

По данным российских силовиков, после выхода из Пилоса «Азов» «продолжит выполнение задач в составе постоянного соединения военно-морского флота в Средиземном море».

Большой десантный корабль Черноморского флота России «Азов» прошел 6 сентября под железнодорожным арочным пролетом строящегося моста через Керченский пролив.

В аннексированном Севастополе в июле этого года планировалась совместная тренировка российских морских пехотинцев с экипажем большого десантного корабля «Азов» в акватории Севастопольской бухты.