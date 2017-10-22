В Киеве возле Рады проходит вече сторонников Саакашвили

В Киеве на площади Конституции возле здания Верховной Рады проходит вече созванное экс-президентом Грузии, лидером партии «Движение новых сил» Михеилом Саакашвили. Об этом сообщила Радіо Свобода.

На площади Конституции находятся несколько сотен человек, а также силовики.

На сцене перед собравшимися выступают политики, в частности народные депутаты Юрий Деревянко, Сергей Лещенко, лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили и бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Деревянко в своем выступлении отметил необходимость принятия закона об импичменте президента.

С 17 октября в центре Киева продолжаются протестные акции с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

В результате столкновений во первого дня акций пострадали четыре человека, в том числе работник полиции. Тогда правоохранители никого не задерживали. Часть участников акции осталась у парламента, установив палатки.

Накануне Национальная полиция Украины сообщила о задержании в Киеве мужчины, который шел на акцию под Верховной Радой с винтовкой с оптическим прицелом, пистолетом и ножом.

Вечером 21 октября активисты заявили, что объявляют «ультиматум» президенту Украины Петру Порошенко. По словам одного из активистов, в течение пяти рабочих дней Порошенко должен внести на рассмотрение парламента законопроекты об импичменте президента и об Антикоррупционном суде.

В первый день протестов под зданием украинского парламента Петр Порошенко заявлял, что мирные демонстрации – важный элемент демократии, и что он с пониманием и уважением относится к их участников.

Позже президент отметил, что реальная цель организаторов акций протеста – дестабилизация ситуации в Украине.