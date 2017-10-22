Россия хочет провести в Севастополе первый чемпионат по пауэрлифтингу среди военных

Министерство обороны соседней России утверждает, что 26 октября в аннексированном Севастополе стартует первый чемпионат Вооруженных Сил России по пауэрлифтингу.

«В чемпионате по данному виду силового троеборья, который пройдет на спортивной базе Черноморского флота, принимают участие команды всех округов, флотов, видов Вооруженных Сил, военных учебных заведений и других силовых структур», – говорится в сообщении.



В силовом ведомстве уточнили, что «соревнования включают три дисциплины: приседания со штангой на спине, жим штанги лежа и тяга штанги».



Российское министерство ожидает, что в состязаниях примут участие более 100 военнослужащих, всего 16 команд, в том числе четыре – женские.

В октябре в Севастополе прошел чемпионат Военно-морского флота России по пятиборью, в котором приняли участие восемь сборных команд, представляющих флоты, учебные заведения и учебные центры ВМФ.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения и спортивные соревнования на полуострове.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».