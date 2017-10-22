Константинов: В Крыму курортной недвижимости – в избытке, а жилой – дефицит

В аннексированном Крыму в избытке возводят курортное жилье, а жилье, доступное для первого пользования – в дефиците, об этом рассказал глава подконтрольного Кремлю Госсовета Крыма Владимир Константинов, пишет «Новости Крыма».

«По жилищному строительству в 2014 году в России был побит рекорд: ввели в эксплуатацию 81 млн кв м жилья. Даже этот среднероссийский уровень – в два раза ниже общемирового. Для сравнения: Украина в последнее время строила 3 млн кв. м. в год. Если Крым выйдет на миллион квадратных метров жилья в год (как мы строили при советской власти), нужно 15 лет, чтобы выйти на среднестатистический уровень по России», – отметил Константинов.

Также он заявил о дефиците доступной недвижимости в Крыму. На сегодняшний день, по его словам, 15% жилого фонда на полуострове находится в ветхом и аварийном состоянии. В то же время 45% жилья (ориентировочно 16 млн кв. м.) построено не менее 50 лет назад.

«55 % крымчан живут в домах, построенных в 1971 году и раньше, в ветхом и старом по возрасту жилье. 45% жилого фона имеет возраст 50 лет и старше. При этом в Крыму переизбыток жилья для отдыха. Это очень дорогое жилье, как правило, в хороших местах, близко к морю. Едешь по Ялте, стоят высотки по 20 этажей с темными окнами, потому что люди заселяются в них на две недели в год. Этот рынок, на мой взгляд, перенасыщен, и его можно вообще не стимулировать. А жилья, доступного для первого потребления – дефицит. Есть районы, где оно вообще не строится», – подчеркнул Константинов.

В апреле 2017 года назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов потребовал от российского архитектурно-градостроительного совета утвердить генеральные планы всех территорий аннексированного полуострова до конца 2017 года. Тогда же он предложил прекратить права собственности на участки и недвижимость на полуострове, которые были оформлены согласно украинскому законодательству.

В Севастополе после публикации проекта нового генплана, горожане вышли на многочисленные акции протеста против принятия такового, утверждение документа отложили.