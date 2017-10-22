Власти Крыма предлагают установить курортный сбор в шести городах – СМИ

Предварительная версия законопроекта о курортном сборе в аннексированном Крыму предлагает ставку в 10 рублей в сутки с человека, не считая дня заезда, и устанавливает границу проведения эксперимента в пределах шести городских округов, пишет «Новости Крыма» со ссылкой на текст проекта закона «О введении платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в Крыму» на сайте подконтрольного Кремлю министерства курортов и туризма Крыма.

«Территория эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Крыму устанавливается в границах следующих муниципальных образований Крыма: городской округ Алушта, городской округ Евпатория, городской округ Саки, городской округ Судак, городской округ Феодосия, городской округ Ялта», – цитирует издание текст документа.

По информации издания, проект предлагает установить ставку сбора в размере 10 рублей за сутки фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения, исключая день заезда.

«Помимо льготных категорий, указанных в законе, от уплаты сбора предлагается освободить граждан, прибывших в Крым на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования, а также имеющих постоянную регистрацию на территории полуострова. Курортный сбор планируется взимать с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года», – цитирует «Новости Крыма» проект закона.

Накануне стало известно, что подконтрольные Кремлю власти Крыма до 30 ноября будут принимать от городских администраций заявки на включение в эксперимент по введению курортного сбора.

Крымский вице-премьер Лариса Опанасюк сообщала, что закон о введении курортного сбора в аннексированном Россией Крыму должен быть принят до 1 декабря 2017 года.

Президент соседней России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора, который касается аннексированного Крыма, 31 июля 2017 года.

Подконтрольный Кремлю глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе утверждал, что нужно повременить со вводом курортного сбора в аннексированном Крыму.

Эксперты опасаются, что основная часть денег, которая будет собрана в виде курортного сбора в аннексированном Крыму, останется в тени.