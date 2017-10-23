В Раде планируют проголосовать законопроект об оккупированных территориях до 17 ноября

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не исключает рассмотрения законопроекта президента Украины Петра Порошенко №7163 о реинтеграции Донбасса во втором чтении с 7 до 17 ноября, когда в украинского парламента будет две пленарные недели подряд.

Об этом он сказал в воскресенье, 22 октября, во время посещения пограничного пункта пропуска «Шегини», сообщила Радіо Свобода.

«Закон о реинтеграции до следующей недели уже будет готов к рассмотрению (во втором чтении – КР). И мы уже, встретившись с председателями фракций, будем определять... Существует большая вероятность, что во время этих двух недель мы во втором чтении рассмотрим этот закон», – сказал Парубий.

При этом он добавил, что план на следующую неделю еще не до конца сформирован.

Верховная Рада Украины 6 октября приняла за основу президентский законопроект об особенностях политики по обеспечению суверенитета на Донбассе (№7163).​

Народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, выступая 6 октября с трибуны Верховной Рады Украины перед голосованием за президентский законопроект об особенностях политики по обеспечению суверенитета на Донбассе (№7163), призвал во втором чтении внести в него нормы по деоккупации Крыма.

Представитель президента в Верховной Раде, заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко сообщала, что в законопроект о реинтеграции оккупированных территорий Украины внесут правки по деоккупации аннексированного Крыма.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко считает ключевой идеей поправок к законопроекту президента Украины Петра Порошенко №7163 о реинтеграции Донбасса необходимость распространения его действия на все оккупированные территории, то есть не только на Донбасс, но и на Крым.

Президент Украины Петр Порошенко 4 октября внес в Верховную Раду законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

В законопроекте, среди прочего, предлагается определить правовой режим территорий отдельных районов Донбасса, где не действуют украинские органы власти. Украинскому парламенту предлагался еще один президентский законопроект по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и альтернативный президентскому (№7163-1) – от народных депутатов, в частности из фракции «Самопомощь» и вице-спикера Оксаны Сыроид.