Российские силовики ошибочно обыскали дом сына активиста «полян протеста» Ибраимова – адвокат

В Симферополе российские силовики ошибочно обыскали сына 62-летнего активиста «полян протеста» Фазила Ибраимова – Энвера. Как сообщил Крым.Реалии адвокат Маммет Мамбетов, силовики «думали, что это дом отца».

«Они ошиблись. Им нужен был Фазил Ибраимов», – сообщил адвокат и уточнил, что в результате обыска ничего изъято не было.

Российская «Новая газета» сообщила, что утром в Симферополе прошел обыск в доме «пророссийского крымского татарина Энвера Ибраимова».



«Сотрудники симферопольского РОВД искали экстремистскую литературу. При этом постановление на обыск было выписано на имя отца Энвера – Фазила Ибраимова, который в доме сына не проживает и не прописан», – цитирует издание крымскотатарского активиста Рината Шаймарданова.

В сообщении так же указано, что «Энвер Ибраимов подписывать протокол обыска не стал, сославшись на то, что в документе указано имя его отца».

По данным Крымской правозащитной группы, «обыск начался сегодня в 7:45 утра, в дом ворвались около 30 вооруженных людей в масках и с автоматами».

Крымскотатарский активист Ринат Шаймарданов написал в Фейсбуке, что «крымские власти объявили охоту» на Фазила Ибраимова.

«По словам непредставившегося спецназовца, командовавшего операцией, обыск проводился по поводу угрозы терроризма – хотя, на самом деле, главной целью операции был арест Фазила Ибраимова, присутствия которого настоятельно требовали спецназовцы», – сообщил он.

Утром 23 октября адвокат Маммет Мамбетов сообщил, что в аннексированном Симферополе в дом активиста Фазила Ибраимова пришли представители российского ОМОНа.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

Фазил Ибраимов является активистом местной «поляны протеста» «Стрелковая».

В августе этого года подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя арестовал 62-летнего Ибраимова на пять суток.

Ибраимов попытался выступить на общественных слушаниях, посвященных строительству жилмассива «Крымская роза». Однако глава подконтрольной России администрации Симферополя Геннадий Бахарев лишил его слова и попросил полицейских вывести активиста из зала. Возникла небольшая потасовка, после которой Ибраимова обвинили в «неподчинении законным требованиям полиции».

Подробнее об аресте читайте в материале Крым.Реалии.

Новый жилой массив «Крымская роза» планируют построить на северо-восточной окраине Симферополя. Его проект презентовала строительная фирма «Монолит». Застройщик обещает, что в новом районе будет 9 тысяч квартир. На этой земле уже много лет живут люди, дома которых планируют снести. Эксперты указывают, что микрорайон «Крымская роза» спроектирован с ошибками.