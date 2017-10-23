В России утверждают, что предотвратили хищения на миллиарды рублей на стройках Крыма

В России сообщили о предотвращении хищений во время строительства в аннексированном Крыму, такое заявление 23 октября сделал глава российской службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

По его словам, службе также удалось предотвратить хищения средств в российской Туве, информирует ТАСС.

«Могу сказать, что вместе с ФСБ удалось предотвратить – порядка 1,5 миллиарда (около 680 тыс. грн – КР) на строительстве объектов в Крыму и Туве. Вместе с ФНС мы в общей сложности взыскали по нашим материалам почти пять миллиардов рублей (около 2,3 млрд грн – КР), около 10 миллиардов (около 4,5 млрд грн – КР) они доначислили», – заявил Чиханчин.

Он добавил, что Генеральная прокуратура России возбудила 13 уголовных дел по различным организациям.

Накануне российcкое управление МВД по Крыму возбудило уголовное дело по факту хищения бывшими руководителями одного из государственных учреждений аннексированного полуострова восьми миллионов рублей (около трех миллионов гривен – КР), выделенных им на ремонт отопления.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».