«Миротворец» удалил информацию о «незаконном проникновении» в Крым немецких журналистов

Украинский сайт «Миротворец» удалил из раздела «Чистилище» опубликованную 19 октября информацию о якобы «незаконном проникновении» в аннексированный Россией Крым немецких журналистов Кристины Хебель и Тилько Грисса.

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила сама Хебель. Ранее опубликованная на «Миротворце» информация на момент написания новости недоступна.

Накануне стало известно, что корреспонденты немецких СМИ в Москве Кристина Хебель и Тилько Грисс попали в базу украинского сайта «Миротворец» за якобы «сознательное нарушение государственной границы Украины» с целью проникновения в аннексированный Россией Крым.

В комментарии Крым.Реалии они рассказали, что пересекали админграницу с аннексированным Россией Крымом согласно украинскому законодательству.

Подтверждения этой информации от украинских государственных органов пока нет.

Информация о немецких журналистах появилась на сайте «Миротворец» после того, как в Фейсбуке на странице SolarLab опубликовали пост о том, что Хебель и Грисс «побывали в гостях» у крымской IT-компании, офис которой расположен в Севастополе.

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.

Украинский МИД обнародовал ранее обращение, в котором предостерегает иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.