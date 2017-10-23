В Симферополе сократят финансирование подрядчиков, не освоивших средства

В Симферополе сократят объемы финансирования работ подрядчиков, не освоивших выделенные бюджетные средства. Об этом сообщает 23 октября пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

«В соответствии с поручением главы администрации в отношении нерадивых подрядчиков будет инициирована процедура одностороннего расторжения договоров», – добавили в ведомстве.

При этом в администрации не назвали компании-подрядчики и сферы, в которых ведутся работы этих компаний. Как сообщается, чиновники намерены ежедневно проводить контроль по темпам строительства, каждый подрядчик обязан представлять ежедневный отчет о проделанной работе.

Накануне стало известно, что власти Крыма разорвали контракты с подрядчиками строительства 19 объектов российской целевой программы по социально-экономическому развитию полуострова.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов 13 октября проверил строительные объекты в Симферополе, строящиеся в рамках российской федеральной целевой программы, и остался недоволен, поскольку многие из них, по его словам, серьезно отстают от графика.