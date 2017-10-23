В Евпатории включат отопление с 25 октября –  администрация города

Отопительный сезон в аннексированной Евпатории начнется с 25 октября, сообщил в Фейсбуке подконтрольный Кремлю глава администрации города Андрей Филонов.

«Начнем отопительный сезон с 25 октября. Погода нас пока баловала, но уже предупредили о сильном северо-восточном ветре, который ожидается 24 и 25 октября», – написал Филонов.

В сообщении российского главы города отмечается, что первыми получат тепло социальные учреждения: школы, сады, больницы, а подключение жилого фонда займет несколько дней.

Крымские спасатели недовольны тем, как проходит подготовка к отопительному сезону в городах полуострова. Речь идет о профилактике аварий в системах электро-, газо-, теплоснабжения, подготовке к работе котельных, предупреждения пожаров и чрезвычайных ситуаций в зимний период.

Российcкое управление МВД по Крыму возбудило уголовное дело по факту хищения бывшими руководителями одного из государственных учреждений аннексированного полуострова восьми миллионов рублей (около трех миллионов гривен – КР), выделенных им на ремонт отопления.

Подконтрольный Кремлю министр ЖКХ Александр Шептунов ранее сообщал, что объекты теплоэнергетики аннексированного Крыма на 93,5% готовы к предстоящему отопительному сезону.