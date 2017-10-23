В ЕСПЧ обратились с жалобами еще 12 участников антикоррупционных протестов в России

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на действия полиции обратились еще 12 граждан России, участвовавших во всероссийской антикоррупционной акции протеста 26 марта. Об этом сообщает Радіо Свобода

В правозащитном центре «Мемориал» уточнили, что активисты пожаловались на пытки, нарушение права на свободу и личную неприкосновенность, а также права на справедливое судебное разбирательство.

В десятках городов России 26 марта прошли антикоррупционные акции протеста. По всей стране правоохранители задержаны до полутора тысяч человек.

В ЕСПЧ с жалобами на действия полиции обратились уже десятки россиян из Сочи, Казани и Москвы.

Российский оппозиционер Алексей Навальный 20 октября объявил о сборе денег на выплату штрафов, наложенных российскими судами на 76 задержанных в ходе протестных акций 26 марта, 12 июня и 7 октября.

По словам Навального, ранее удалось помочь 174 оштрафованным, на что было собрано более 2 миллионов рублей (более 900 тысяч гривен – КР). В кампании по сбору средств приняли участие более 3200 человек.