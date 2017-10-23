Польская энергокомпания извинилась за карту с изображением «российского» Крыма

Польская энергетическая компания EXALO Drilling извинилась за размещение на своей официальной странице карты Украины без Крыма. Об этом говорится в заявлении компании.

«От имени компании EXALO Drilling SA просим извинения за размещение неправильной карты Украины. Ситуация вышла случайно. Еще раз просим прощения у наших наших клиентов и партнеров из Украины», – сказано в сообщении компании.

Кроме того, компания исправила изображение карты, добавив Крым в состав Украины.

EXALO Drilling SA занимается бурением скважин. Компания представлена на рынках 20 стран Европы, Азии и Африки. В Украине компания имеет одну буровую установку.

Представители Украины не раз указывали иностранным компаниям на ошибки в изображении географической принадлежности аннексированного Крыма.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 23 сентября потребовал от итальянской телекомпании World Fashion Channel Europa S.R.L., которая ретранслирует иностранную программу World Fashion Channel, убрать с сайта опубликованную карту России, включающую территорию аннексированного Крыма.

Ранее в том же месяце итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport опубликовало превью матча Лиги чемпионов «Шахтер» – «Наполи», проиллюстрировав его картой, где Крым был указан территорией соседней России. Позже газета извинилась за ошибку и напечатала опровержение.

В начале июля в утренней программе одного из наиболее рейтинговых телеканалов Болгарии «bTV» во время интервью на тему болгарской диаспоры нового председателя государственного агентства по вопросам болгар за рубежом Харалампиева показали карту Украины без Крыма. Позже телеканал «bTV» назвал показ в эфире карты Украины без Крыма технической ошибкой и принес свои извинения.

Посольство Украины в Казахстане 13 июня выразило протест Астане из-за экспозиции на фестивале Astana Art Fest, где на одном из экспонатов с изображением карты Украины в ее составе отсутствует территория аннексированного Россией Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».