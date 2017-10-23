Правительство Крыма выделило почти 5 миллионов на погашение долгов по зарплате

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма выделило 4,6 миллионов рублей (около 2,1 миллионов гривен, – КР) на погашение долгов по зарплате работникам предприятия «Подсобное хозяйство «Ялтинское». Об этом сказано в распоряжении, опубликованом на сайте российского правительства.

«Выделить из резервного фонда министерству сельского хозяйства Крыма средства на непредвиденные расходы по выплате задолженности по заработной плате на предприятии «Подсобное хозяйство «Ялтинское» в сумме 4,6 миллионов рублей», – указано в документе.

Основным видом деятельности предприятия является выращивание зерновых. С декабря 2015 года на предприятии ввели внешнее управление. В июле 2017 года руководство «Ялтинского» обратилось в подконтрольный России арбитражный суд Крыма с ходатайством о признании предприятия банкротом.

На заседании межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав граждан на оплату труда 17 октября сообщили, что работникам предприятий Керчи, Феодосии, Ленинского и Кировского районов задолжали десятки миллионов рублей зарплаты.

В отчете подконтрольной России службе государственной статистики в Крыму сказано, что сумма задолженности по заработной плате в аннексированном Крыму на 1 сентября текущего года составила более 86,7 миллионов рублей (около 42 миллионов гривен – КР).