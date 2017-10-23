Министр обороны Японии назвал угрозу со стороны КНДР «критической»

Министр обороны Японии Ицунори Онодера 23 октября призвал США и Южную Корею принять совместные меры в ответ на угрозы критического уровня со стороны Северной Кореи, сообщает Радіо Свобода.

«Ядерная угроза со стороны Пхеньяна достигла критического уровня и требует совместной реакции США, Японии и Южной Кореи», – заявил японский министр на переговорах с американским и южнокорейским коллегами на Филиппинах.

Издание сообщает, что министр обороны США Джеймс Мэттис выступил сдержаннее, раскритиковав Северную Корею за пренебрежение резолюций ООН против ядерной и баллистической программ Пхеньяна.

Бывший президент США Джимми Картер 22 октября заявил, что готов отправиться в Северную Корею от имени администрации Трампа, чтобы помочь снять растущую напряженность между двумя странами.

Северная Корея считает, что ее ядерная программа не подлежит обсуждению. Руководство страны неонократно отвергало призывы США к отказу от разработки и последующих испытаний ядерного оружия.

Напряжение в отношениях между США и Пхеньяном усилилось с сентября после того, как Северная Корея провела шестое по счету испытание ядерного оружия.

В июле Пхеньян дважды запускал ракету дальнего действия, которая могла бы достичь материковой части Соединенных Штатов.