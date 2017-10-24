Часть Симферополя обесточена из-за аварии – СМИ

Часть Симферополя осталась без электричества из-за аварийного отключения подстанции «Набережная», сообщают 24 октября крымские СМИ.

Сайт «Крыминформ» со ссылкой на контакт-центр «Крымэнерго» сообщает, что причиной стало аварийное отключение подстанции «Набережная».

В «Крымэнерго» уверяют, что бригады энергетиков выехали на место аварии и проводят ремонтные работы.

Во вторник 24 октября без электроснабжения остались около 600 тысяч жителей Крыма и Севастополя в результате аварии на линии электропередач. После аварии на высоковольтной линии были включены в работу 14 мобильных газотурбинных установок, с помощью которых увеличили нагрузку до 280 МВт.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок, привезенных из России, и по энергомосту из российской Кубани.