В Ялте снесли летнюю площадку кафе в доме артиста Пуговкина

В Ялте снесли летнюю площадку кафе Apriori, которую владельцы установили в исторической части города в доме актера Михаила Пуговкина. Об этом сообщает подконтрольная Кремлю администрация Ялты.

«Объект располагался на переулке Черноморский, 6. Согласно фотографиям, предоставленным отделом, его пристроили к дому, в котором в 1991-2000 годах жил известный артист Михаил Пуговкин», – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Заместитель генерального директора «Объединенной управляющей компании» (предприятие, занимающееся сносом объектов, признанных незаконными – КР) Александр Гребенюк пояснил, что постановление о сносе площадки подписали еще 15 сентября.

«Владелец должен был в течение семи рабочих дней после публикации извещения самостоятельно разобрать объект, однако не сделал этого. Демонтированные конструкции будут храниться на складе, собственник сможет забрать их, возместив затраченные на снос средства. Если этого не произойдет, то финансы будут возмещаться через суд», – отметил Гребенюк.

В аннексированной Ялте 16 октября демонтировали 8 торговых объектов во время рейда по выявлению и пресечению торговли в неустановленных местах.

В аннексированном Крыму и Севастополе местные власти борются с коммерческими строениями, которые объявили незаконными. Под снос идут магазины, кафе, торговые палатки на рынках и пансионаты.

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма накануне признала самовольными постройками 19 объектов в пяти городах, в частности торговый центр «Куб» в Симферополе. Руководства муниципалитетов получили распоряжение за семь дней принять решение о сносе объектов.

Подконтрольная Кремлю администрация Севастополя 25 сентября сообщила о вручении севастопольским предпринимателям более 400 уведомлений о демонтаже торговых объектов, которые местные власти посчитали незаконными. На ликвидацию таких объектов в бюджете города российские власти заложили 10 млн рублей.