В Симферополе 25 октября отключат свет на нескольких улицах

В аннексированном Симферополе 25 октября отключат электроснабжение на нескольких улицах из-за проведения ремонтных работ компанией «Крымэнерго». Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.

«Электроэнергия будет отключена с 8:30 до 17:00 по улицам Донской, 52-54, Куйбышева, 76/57, 105-141, Чонгарской, 48-64, 59-73, а также в Стрелковом переулке, 24-26, 21/123», сказано в сообщении.

В графике плановых отключений на сайте «Крымэнерго» на 25 октября нет информации об улицах, на которых будут проводиться ремонт электрооборудования.

Во вторник 24 октября без электроснабжения остались около 600 тысяч жителей Крыма и Севастополя в результате аварии на линии электропередач. После аварии на высоковольтной линии были включены в работу 14 мобильных газотурбинных установок, с помощью которых увеличили нагрузку до 280 МВт.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.