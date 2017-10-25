В Симферополе ожидают мероприятия в память об Амет-Хане Султане

В центре Симферополя на утро 25 октября запланирован митинг в память к 97-летию со дня рождения деятеля крымскотатарского народа, дважды Героя Советского Союза, летчика-испытателя Амет-Хана Султана. Об этом сообщают в подконтрольной России администрации города.

Мероприятия ожидают на одноименной площади возле памятной плиты и портрета Амет-Хана Султана.

В нынешней городской администрации обещают привести в порядок фасад здания перед началом митинга с возложением цветов.

Как сообщают крымские СМИ, на мероприятие выделено из бюджета города 4,5 тысяч рублей (около 2 тысяч гривен) на покупку гвоздик.

Церемония возложения цветов к памятнику Амет-Хана Султана пройдет и в Киеве 25 октября.

Амет-Хан Султан родился 20 октября 1920 года в Алупке. Отец – лакец (родом из аула Цовкра-1 в Дагестане), мать – крымская татарка. По родителям Амет-Хана считают своим национальным героем как в Дагестане, так и крымские татары. Амет-Хан Султан совершил 603 боевых вылета, сбил лично 30 и в составе группы 19 самолетов люфтваффе (воздушные силы нацистской Германии). За время летной работы пилот освоил около 100 типов летательных аппаратов, его налет составил 4237 часов.

Погиб 1 февраля 1971 года при выполнении испытательного полета на летающей лаборатории Ту-16. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Его именем назван международный аэропорт в столице Дагестана – Махачкале.