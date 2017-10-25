За высказывания о Крыме Поклонская обвинила Собчак в «неуважении к людям и родине»

Экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы соседней России Наталья Поклонская назвала слова телеведущей Ксении Собчак о Крыме «неуважением к людям и к собственной родине». Таким мнением Поклонская поделилась в комментарии «РИА Новости».

«Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь – это Россия», – сказала Поклонская.

Российская телеведущая Ксения Собчак 24 октября в ходе своего программного заявления о выборах президента России сказала, что, аннексировав Крым, Россия нарушила свои обязательства, но этот вопрос надо обсуждать, поскольку на полуострове «находится большое количество россиян».

«С точки зрения международного права, Крым – украинский. Точка», – произнесла Собчак.

Такое заявление вызвало активное обсуждение, в том числе в России говорят о возможности осудить Собчак.

Сама Ксения Собчак считает, что судить ее за высказывания о Крыме нельзя.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».