Россияне не поддержали Поклонскую в запрете «Матильды» – опрос

Экс-прокурора аннексированного Крыма, ныне депутата Госдумы соседней России Наталью Поклонскую в кампании против фильма «Матильда» поддержали 17 процентов россиян. При этом «за» показ ленты в кинотеатрах страны высказались 48 процентов респондентов. Таковы результаты опроса близкого к Кремлю Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, 22 процента россиян поддерживают предложение лишить Поклонскую депутатского мандата в связи с ее действиями против фильма, тогда как обратного мнения придерживаются 48 процентов опрошенных, а 30 процентов затрудняются ответить.

«Большинство граждан (56 процентов в 2017 году) по-прежнему разделяют ту точку зрения, что художественные произведения не должны оскорблять чувства верующих. Очевидно, «Матильда» в общественном сознании на данный момент не идентифицируется соответствующим образом», – сказано в материалах исследования.

В широкий российский прокат картина «Матильда» выйдет 26 октября. В Санкт-Петербурге 23 октября перед премьерой фильма Алексея Учителя началось «православное стояние».

Наталья Поклонская утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

Поклонская попросила генерального прокурора России Юрия Чайку признать фильм «Матильда» «провокационным и экстремистским». По ее словам, ленту нужно лишить прокатного удостоверения.

Всего Поклонская пожаловалась на фильм «Матильда» в Генеральную прокуратуру России 43 раза.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.